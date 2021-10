C'est reva pour le casting de Miss et Mister Université !

Les étudiants préparent la 2e édition de Miss et Mister Université de la Polynésie. Samedi 16 octobre, place au casting avec les questions orales aux candidates et candidats. Les membres du jury de sélection sont tous des étudiants. Cet événement sera pris en compte dans leur notation annuelle.

L'élection de la nouvelle Miss et Mister de l'Université de Polynésie est en préparation. La première étape a eu lieu, samedi, avec le castings des candidats et candidates. Une dizaine de postulants sont attendus : 5 jeunes filles et 5 jeunes hommes.

"On recherche une représentante de l'université pour faire passer un message (...) et d'avoir un modèle qui puisse nous inspirer dans nos études", confie Rai Tautu, président du comité Miss

Un autre casting est prévu le 26 octobre prochain pour les garçons. Le 11 avril dernier, Marshall Teroroiria, 23 ans, a été élue Miss Univesité. Pour rappel, les candidates et candidats sont jugés d'abord pour leur personnalité avant le physique. Les étudiants entendent casser les diktats de la beauté. Il n'y a d'ailleurs pas de défilé en tenue de bain.

Par ailleurs, cet événement sera pris en compte dans leur notation annuelle. Cela concerne l'organisation de l'évènement par les étudiants, qui sont en DUT.