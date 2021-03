Cérémonie œcuménique en mémoire des victimes du covid

Webmaster •

Une cérémonie rassemblant différentes confessions religieuses s’est déroulée vendredi 19 mars dans la soirée afin de rendre hommage aux victimes de la pandémie. L’épidémie a touché à ce jour plus de 120 millions de personnes et a fait plus de 2.6 millions de morts. Les Etats Unis sont les plus touchés avec 547 000 morts devant le Brésil, 278 000 morts et le Mexique 194 000 morts. La France est le huitième pays le plus touché avec plus de 90 000 décès. En Polynésie, on déplore 141 victimes.