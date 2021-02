Chiens errants : Faaa passe à l'action

DC •

La commune de Faaa renforce son dispositif d’information et de sensibilisation à la détention de chiens. Depuis le début de l’année les agents de la brigade de police visitent les quartiers et vont à la rencontre de la population.

Objectif principal : informer sur les devoirs et les obligations des propriétaires de chiens. Tarahu Ariinui chef de la brigade de police de Faaa, a plusieurs objectifs. « Le but est que chaque propriétaire d'animaux, puisse les garder chez lui, précise-t-il. Ensuite, il faut que les propriétaires d'animaux puissent les identifier et enfin, il faut que les propriétaires de femelles puissent les stériliser ».

La phase de prévention pourra ensuite être suivie par une opération de capture de chiens errants.