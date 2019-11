Coco Deane, jugé aujourd'hui en correctionnelle pour harcèlement sexuel

Il comparaît aujourd'hui, mais dénonce un complot.

Polynésie la 1ère •

Un complot en vue des élections municipales ?

Coco Deane au micro de Miri Tumatariri

Jacques Deane, dit "Coco Deane" doit être jugé aujourd'hui devant le tribunal correctionnel de Papeete. Il est accusé de harcèlement sexuel. En 2018, la mairie de Arue a été condamnée par le tribunal administratif pour ne pas avoir su protéger Hinarai Leboucher, sa directrice des ressources humaines, des avances inapropriées de son supérieur hiérarchique.Il lui est reproché d'avoir abusé de l'autorité que lui confère sa fonction et d'avoir exercé des pressions graves afin d'obtenir un acte de nature sexuelle pendant une durée d'un an, entre le 1er août 2016 et le 31 août 2017. La directrice des ressources humaines a déposé sa plainte en août 2017. Un dossier dans lequel elle a joint 68 SMS à caractère sexuel ainsi que plusieurs mails envoyés à toute heure de la journée ou de la nuit par l'accusé.Depuis que l'affaire a été portée à la connaissance des médias il y a deux ans, le premier adjoint au maire clame son innocence. Selon lui, cette histoire serait une stratégie mise au point par le maire actuel, Philip Schyle. Une stratégie qui aurait pour but de le décrédibiliser avant les élections municipales prévues en 2020. Coco Deane avait en effet déclaré vouloir se présenter. Il s'exprime au micro de Miri Tumatariri.Pour rappel, en septembre 2018, Philip Schyle, a été mis en minorité, au moment justement où le conseil municipal devait décider du retrait des fonctions ou non de son premier adjoint, Jacques Deane.