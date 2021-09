Covid-19 : situation dramatique en Nouvelle-Calédonie

Samedi 18 septembre 2021, le Caillou compte 3350 cas, 232 hospitalisations, dont 28 patients en réanimation, et déplore 20 décès. Les urgences et les autres services ont réquisitionné des lits face aux arrivées massive de patients gravement atteints.

Polynésie La 1ère ; MEL TV •

Face aux arrivées massive de patients gravement atteints, les urgences et les autres services ont réquisitionné des lits, quant au service de réanimation, il n'a plus que six places à offrir.

"La situation a explosé, on a un flux continu depuis 48h de patients qui rentrent au CHT."

Le point avec le docteur Thierry De Greslan, coordinateur au médipôle.