Cyber sécurité : "l'hygiène numérique" est le premier rempart

Les invités café du lundi 26 février 2024 sont Eugène Sandford, directeur de la DGEN et Stéphane Gavinet, chargé de mission défense économique au Haut-Commissariat.

Du 28 février au 1er mars, la CCISM accueillera le tout premier forum de la Cybersécurité en Polynésie. Organisé par la Direction Générale de l'Économie Numérique (DGEN), le Haut-Commissariat de la République, et l'ANSSI, cet événement gratuit réunira experts et intervenants pour discuter des enjeux et des risques liés aux cyberattaques. Les sujets abordés s'étendront de la protection des données personnelles à la formation des jeunes pour les métiers du numérique.

Eugène Sandford et Stéphane Gavinet ont également abordé la problématique des Jeux Olympiques, dont on sait qu'ils peuvent augmenter le risque d'attaques cybercriminelles. Les compétitions internationales attirent des hackers cherchant à perturber les événements sportifs, voire "ternir l'image du pays organisateur". Le forum de cybersécurité vise également à sensibiliser aux risques liés à de telles attaques, en mettant en lumière la nécessité de renforcer la protection numérique.

Enfin, sachez qu'il existe des solutions accessibles pour se protéger des cyberattaques. Un exemple concret est le site cybermalveillance.gouv.fr, qui offre des conseils, des fiches de bonnes pratiques et des informations gratuites.

La question des cyberattaques n'est pas seulement une question de coûteux systèmes techniques, mais aussi "de bonnes pratiques d'hygiène numérique".

