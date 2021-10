Faa'a, l'internat pour la réussite

Le nouvel internat du collège Henri Hiro accueille 28 collégiens de Faa’a.

Polynésie la 1ère (MEL : IB) •

Dortoirs de 6, buanderie et salle d'études : 28 élèves de la 5e à la 3e ont intégré ce nouvel internat mixte du collège Henri Hiro de Faa’a. "C’est le premier internat d’excellence sur Tahiti, ou internat de la réussite" explique la principale de l'établissement, Christine Guillot. Les internes ont été sélectionnés sur dossier, selon des critères scolaires, sociaux et de comportement. "J'aime bien ici, il y a des lits confortables, il y a des couvertures, des placards", admet Frédéric, élève de 5e. Mais ce qu'il y a surtout, c'est tout un environnement dédié à l'élève et à son épanouissement à l'école. Des conditions de vie favorables à l'instruction et à l'éducation, en somme. Les internes retrouvent leur famille le week-end. Et si il a fallu convaincre les familles concernées d'accepter de laisser leurs enfants à l'internat - elles craignaient de ne pas "assumer leur rôle de parents" - elles ont vite compris que la démarche était dans l'intérêt de leurs enfants.

L’année prochaine, les inscriptions seront ouvertes aux élèves de 6e.