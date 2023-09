Votre émission 100% locale consacrée aux mariages n'a pas fini de vous mettre du baume au coeur. Cette semaine, découvrez Khaire et Hugo qui s'aiment depuis leur plus jeune âge.

MH •

Ils se sont rencontrés au lycée Polyvalent de Taravao où ils faisaient tous les deux leurs études. C'est en accompagnant sa meilleure amie rendre un téléphone qu'ils se sont retrouvés face à face et que Khaire a eu le coup de foudre. Prenant son courage à deux mains, elle lui demanda s'il voulait bien sortir avec elle, ce qu'il accepta tout de suite. Un an après est né leur fils et depuis ils vivent une belle histoire d'amour...

N'oubliez pas de voter pour votre couple préféré tout au long de cette nouvelle saison. Vous pourrez ainsi leur faire gagner leur voyage de noces.

Hono ipo - saison 5 | Khaire et Hugo, couple #3 • ©polynesie la 1ère

Découvrez la belle histoire d'amour que partage Khaire et Hugo dans le 3ème épisode de "Hono Ipo", le samedi 16 septembre à 19:50 sur Polynésie la 1ère !