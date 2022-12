Jeux Intervilles à Mahina la finale c'est ce soir!

A Mahina, on ne badine pas avec la grandeur du quartier. Avec les Intervilles, 160 participants donnent tout leur souffle et leur coeur pour faire rayonner leur lieu de vie. Au programme, compétition, et plaisir!

ST / HL / SR / HY •

Ils se toisent et s'affrontent pour faire honneur à leurs quartiers. MAhina célèbre jusqu'à ce soir ses intervilles. Plus de 150 participants, 8 secteurs de la ville sont en compétition. Mercredi soir, la motivation était à son maximum, et les sourires étaient légion, notamment pour ceux qui ont validé leur billet de finalistes! Texte

