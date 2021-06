La Saga 2021 - « L'année dernière c'était difficile, mais on y est arrivés. Cette année, on a confiance »

DC •

Du 27 juin au 1er août. C'est la semaine prévue pour la saga version 2021. Le site choisi est le motu Ovini de Papeari. 735 y se retrouveront. Ils viennent d'un certain nombres d'îles, dont Nuku Hiva, Hao, Tubuai, Fakarava, Moorea et de Tahiti. Ils ne seront pas tous accueillis en même temps. Il y aura 147 enfants par semaine. Sur une période de 5 semaines. 60 familles ont accepté de les accueillir. Juste avant les dates de ce rendez-vous important. Des collectes seront organisées. Des collectes de dons et de vente de tee-shirt afin de compléter le financement. Doudou de Saint Cyr était l'invité de notre journal ce samedi 29 mai.