Ua Pou : premier marché du terroir

Mereini Gamblin/Lionel Tehaamoana •

En Polynésie, la tendance est à la promotion des produits locaux. Agriculteurs, artisans et même pêcheurs étaient au rendez-vous. En période de crise, le besoin de vendre se fait ressentir.

On a constaté que beaucoup de familles avaient du mal à joindre les deux bouts. Donc on s’est dit que, dès qu’on aurait les autorisations, on allait lancer le marché du terroir. Ady Candelot-Bruneau - Trésorière de la coopérative agricole

Ecouler les stocks



Les exposants n'ont pas hésité à se lever très tôt pour préparer leur stand. Robert Emery, apiculteur, est venu présenter ses bouteilles de miel. Il a récolté plus tôt que les autres cette année.

Adna Delegay, artisane, a quant à elle fait la promotion de ses produits bio. Pour les papilles, on y trouve notamment de la farine de banane et de corossol, qu’elle utilise en pâtisserie, de la farine de uru pour le pain et des céréales de bananes pour le petit déjeuner. Côté cosmétiques, elle vante les vertus de son huile de tamanu. Tous ces petits entrepreneurs ont besoin d'écouler leurs stocks.

Ce n'est pas par hasard que je suis ici, il y a trop de choses à renouveler ! Adna Delegay - artisane



Le marché a également profité à d'autres résidents. Par exemple, Juanita Kohumoetini, de la vallée de Hohoi, s'est rendue au marché du terroir accompagnée de sa famille. Elle a vendu des plats locaux préparés pour récolter des fonds en soutien à ses parents.

Cette première édition est le début d’une longue série. Ady Candelot-Bruneau a confirmé qu'un marché du terroir serait maintenant organisé chaque mois à Ua Pou. La prochaine date est fixée au 5 juin.