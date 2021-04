Ua Pou fête la journée de la femme

Polynésie la 1ère (MLSF), Lionel Tehaamoana •

Plus d'une centaine de femmes des vallées et de Hakahau étaient présentes pour cette journée culturelle dédiée aux femmes sur le thème de la médecine traditionnelle avec la présence notamment des grand-mères. Au programme de la journée, il y avait des démonstrations de réalisation de médicament traditionnel au rythme des chants. Une manière de remettre sur le devant de la scène les différents remèdes utilisés pour soigner certains maux.

Il y avait aussi des ateliers comme du tressage de pandanus et palmes de coco, du tatouage, de la confection de bijoux en graines, etc. Un repas partagé avec plusieurs spécialités locales a clôturé l'évènement riche en partage et en couleur. "C'est une journée culturelle et on partage un repas avec toutes les femmes", explique Myriam Fiu, présidente de l'association.