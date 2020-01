Michel Monvoisin et Richard Bailey faits chevaliers de la Légion d'honneur

Comme il est de coutume à chaque premier de l'an, des personnalités ont été promues à la Légion d'honneur.

Polynésie la 1ère (MEL : IB) •

La promotion 2020 rassemble au total 402 personnes réparties à parité exacte hommes-femmes entre 345 chevaliers, 42 officiers, 9 commandeurs, 4 grands officiers et 2 Grand’croix.



En Polynésie française, au grade de chevalier, on trouve Richard Bailey, président-directeur général du groupe Pacific Beachcomber, pour ses 35 ans de services, et Michel Monvoisin, président-directeur général d'Air Tahiti Nui, pour ses 34 ans de services.



La Légion d’honneur est "la plus haute distinction française". Depuis deux siècles, elle est remise au nom du Chef de l’Etat pour "récompenser les citoyens les plus méritants dans tous les domaines d’activité". La Légion d’honneur compte 92 000 membres. Chaque année un maximum de 2 800 personnes peuvent être distinguées, à titre militaire ou à titre civil. Distinction honorifique, la Légion d’honneur "ne s’accompagne d’aucun avantage matériel ou financier réels".