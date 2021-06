Bientôt l'ouverture du premier Institut Thérapeutique Éducatif et Pédagogique à Moorea

En novembre 2021 devrait voir le jour le premier Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique, à Moorea, afin d'accueillir 12 enfants et adolescents présentant des difficultés psychologiques.

AT, LGT •

L’Association pour l’Education et l’Insertion Sociale (AEIS) est actuellement en mission en Polynésie, en vue de l'ouverture prochaine du premier Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique, à Moorea, en novembre 2021.

Cet institut accueillera 12 enfants et adolescents âgés de 4 à 12 ans, dont 6 en internat, présentant des difficultés psychologiques, dont l'expression, notamment les troubles du comportement, perturbe leur socialisation et leur accès aux apprentissages, bien que leurs potentialités intellectuelles et cognitives soient préservées.

Les travaux sont en cours pour réaliser cette structure. Cet institut est attendu depuis 20 ans par les membres de l’association Taatiraa Huma no Morea – Maiao qui en assurera la gestion.

Les enfants seront encadrés par une équipe pédagogique, composée généralement d'un psychologue, d'un orthophoniste et d'éducateurs spécialisés. Les futurs employés sont actuellement en formation avec les représentants de l'AIES.

Dans un communiqué, la Présidence précise que "la direction des solidarités, de la famille et de l’égalité (DSFE), identifie chaque année près d’une douzaine de mineurs présentant des troubles du comportement auxquels malheureusement aucune réponse adaptée ne peut être proposée en l’absence d’un établissement de type ITEP sur le territoire polynésien."

Le Pays apportera sa contribution financière à hauteur de 40 millions.