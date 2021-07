O Tahiti E sur scène au profit des œuvres de père Christophe

La recette du spectacle de dimanche contribuera à financer le centre d’accueil des SDF.

La troupe O tahiti E revient sur la scène. Le groupe de Marguerite Lai se produira exceptionnellement dimanche soir place Toata en clôture du festival Tahiti Ti'a Mai. Le prix des places est fixé à 2 000 et 3 000 francs et la totalité de la recette de cette représentation unique sera versée à Père Christophe afin de l’aider à financer le centre d’accueil des SDF, Te vaiete. Le groupe Toakura de Mateata Legayic sera également de la partie. Marguerite Lai, chorégraphe à l’origine de ce projet caritatif, considère qu’il est naturel d’aider les plus démunis.