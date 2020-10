Remise de drapeaux d’associations d’anciens combattants

Vendredi 23 octobre, l'association Souvenir français a remis deux drapeaux d’associations d’ancien combattants à des élèves des collèges de Tipaerui et Taaone.

Polynésie la 1ère (MLS), Marcel Bono •

Interview

C'était un moment solennel, vendredi matin, dans le hall de l’assemblée. Une soixantaine de collègiens ont reçu deux drapeaux d’associations d’ancien combattants dont tous les membres ont quasiment disparu.A partir de ces étandards, ils vont travailler le devoir de mémoire et la transmission des idéeaux de liberté. "Le Souvenir français a trois missions : la première est de conserver les tombes des soldats morts pour la France, la deuxième est de participer au commémoration et la troisième est de transmettre le souvenir aux jeunes générations", explique le général Denis Michel, délégué du Souvenir Français en Polynésie, à l’origine de cette action.Le Souvenir français est une association, créée en 1887, qui garde le souvenir des soldats morts pour la France par notamment l'entretien de tombes et de monuments commémoratifs.L’association a souhaité donner une seconde vie à des drapeaux d’associations d’anciens combattants en les déposant dans des établissements scolaires. Le collège de Tipaerui a ainsi reçu le drapeau de l’association des combattants volontaires de la Résistance, tandis que le collège de Taaone s’est vu confier le drapeau "Rhin et Danube".