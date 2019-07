Saga à Bora bora : quand les enfants redécouvrent les 'aumoa

Saga : atelier construction de pirogues - 05/07/2019

Malgré le mara’amu et une météo capricieuse, les enfants profitent de l’événement pour passer du bon temps ensembleQuand ils ne sont pas sur l'eau, ils bénéficient également de plusieurs ateliers qui les occupent .Un des apprentissages qu'ils préfèrent c'est la construction des ‘aumoa. Ce sont ces petites pirogues à voile traditionnelles qui ont fait jadis la joie de des générations "sans écran" et dont certains gardent encore les secrets. Une tradition que Léon leur moniteur souhaite perpétuer et transmettre.