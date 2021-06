Tahaa : Tiva, la première école bilingue des Raromatai

C'était une matinée pour le moins riche en émotions. Ce lundi matin, les jeunes élèves de l'école primaire de Tiva, première école bilingue des Raromatai, ont pu montrer leur apprentissage en chantant, dansant et déclamant la légende du cocotier de Hina. Reportage.

Polynésie la 1ère (MLSF), Hitimana Qui •

Les élèves de l'école de Tiva à Tahaa ont présenté, ce lundi matin, leur Heiva à l'ensemble des parents et les quelques invités pour l'occasion. Parmi eux, l'inspecteur et collaboratrice de la circonscription des îles Sous-le-Vent mais également les élèves de l'école pastorale. Les jeunes écoliers ont fait leur spectacle sur le site de A Maro Te Toa, un temple protestant. "Pourquoi on a accepté ? Car au départ, quand on a construit cette église, c'est ouvert à tous sans exception", explique Martine Morio, intervenante de l'école pastorale.

Cette école de Tiva est la première école bilingue des Raromatai : une moitié des enseignements en français et une autre en reo tahiti. Au courant de cette année, les enfants ont ainsi pu étudier la légende du cocotier de Hina qu'ils ont donc présenté lors de leur Heiva. "Ils ont bien eu le temps de se l'approprier. Ils ont relaté un classique de la légende tahitienne", explique Vaiana Ehu, directrice de l'école.