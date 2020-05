Ascension, la messe retrouve ses fidèles

Des fidèles qui reviennent, des chants qui retentissent à nouveau, le déconfinement a ramené un peu de chaleur humaine dans les églises en ce Jeudi de l’ascension.





Messe, gestes barrières et joie dans les cœurs

Aujourd’hui le fait de réentendre la chorale…ça c’est magnifique - père Moana Tevearai, curé à la paroisse Maria No Te Hau

Les fidèles ont énormément manqué mais c’est la joie aujourd’hui de reprendre - père Moana Tevearai, curé à la paroisse Maria No Te Hau

L’Ascension, élément essentiel de la foi chrétienne

La chaleur humaine est de retour dans les églises. Même si le respect des gestes barrières reste de mise encore pour un temps. Les églises se sont à nouveau remplies pour ce jeudi de l’ascension.La liturgie a pu reprendre de manière presque normale.Cette fête chrétienne est célébrée le quarantième jour à partir de Pâques. Elle marque la dernière rencontre de Jésus avec ses disciples après sa résurrection et son élévation au ciel. Elle annonce également la venue du Saint-Esprit dix jours plus tard et la formation de l'Église à l'occasion de la fête de la Pentecôte. Elle préfigure enfin pour les chrétiens la vie éternelle.Retrouvez l’interview du père Moana Tevearai au micro de Christian Deso et Thierry Stampfler :L'Ascension est considérée comme un élément essentiel de la foi chrétienne.L’année prochaine l’Ascension aura lieu le 13 mai