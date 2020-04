La fédération Hei tini rau vient en aide aux membres de cette profession qui n’ont plus aucun revenu.



Collecte de denrées alimentaires pour les horticulteurs

L’horticulture est l’une des dizaines d’activités professionnelles au point mort du fait du confinement de la population. Le bureau de la fédération des horticulteurs Hei tini rau se mobilise pour venir en aide à ceux que la crise pénalise le plus et qui sont privés de tout revenus. Par solidarité, la fédération fait appel à ses membres et a organisé une collecte de produits alimentaires afin d'améliorer un peu le quotidien de ces familles. Patricia Hoata présidente de la fédération hei tini rau des horticulteurs :