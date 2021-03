Fermeture du centre te vaiete : la mairie monte au créneau

ET/TD/JPP •

Dans un courrier, la mairie de Papeete a demandé la restitution des clés du centre Te vaiete situé à Vaininiore.

Ce centre de jour d'accueillir des SDF est fermé depuis bientôt un an, les activités de ce lieu ont été transférées provisoirement à la cathédrale de Papeete.

Et c’est sur les réseaux sociaux que père Christophe a fustigé l’attitude de la mairie.

Une réponse que regrette le directeur général de tous les services de la mairie de Papeete.

Pour Remy Brillant, "Il [père Christophe] n'y est plus depuis pratiquement 3 mois, depuis décembre, il s'est rapatrié sur la cathédrale...Nous, on a des projets à la place des hangars...les hangars doivent être détruits d'ici à la fin de l'année. On doit y faire des prélèvements pour voir s'il n'y a pas d'amiante."

Le directeur général des services indique aussi qu'"on lui a envoyé un préavis. Le minimum c'était 15 jours, on lui a donné finalement 1 mois pour pouvoir sortir ce qu'il reste". Tout a été déménagé sauf le centre Te vaiete, "qui n'est plus en activité, c'est un lieu de stockage, je suppose qu'il y a des tables, du matériel...On lui donne du temps pour pouvoir déménager".