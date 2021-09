Fin de cavale pour Fred Garbutt

Fred Garbutt est de retour à Tahiti. C'est une information Polynésie la Première. Expulsés par les Etats-Unis, l'homme soupçonné d'être impliqué dans des affaires d'ice et sa femme, sont arrivés hier soir, au fenua.

A.M / M.T. •

En cavale depuis près de 3 ans, Fred Garbutt et sa femme sont de retour à Tahiti. Ils ont été arrêtés, hier soir, à leur descente d’avion. C’est une information Polynésie la Première. Le couple est soupçonné d’avoir participé à un trafic d'ice.

Ils sont partis aux États-Unis en décembre 2018 et ne sont jamais revenus. En 2019, un mandat d’arrêt a été lancé contre eux dans le cadre d'une enquête menée par un juge d'instruction de Papeete. Fred Garbutt consommateur d'ice, est soupçonné d’avoir fourni, depuis les Etats-Unis, cette drogue à des revendeurs locaux.

Pendant son séjour aux Etats-Unis, des membres de sa famille lui ont apporté de l’argent, mais selon un proche le couple vivait dans la pauvreté. Surtout, il résidait irrégulièrement aux États-Unis, ce qui a permis leur expulsion vers la Polynésie. Fred Garbutt et sa femme ont d'abord été arrêtés à la fin du mois de juin avant d'être expulsés vers Tahiti. Un mandat d'arrêt ayant été prononcé, une fois sur le sol polynésien, ils ont été arrêtés par la Section de Recherches de la Gendarmerie, puis placés en rétention avant d'être présentés au juge d'instruction dans un délai de 24h.

Ce mercredi 1er septembre, Fred Garbutt et sa femme ont été successivement présentés au juge d’instruction qui les a mis en examen pour trafic de stupéfiants et association de malfaiteurs. Ils ont ensuite été entendus par le juge des libertés et de la détention qui a prononcé leur placement en détention provisoire.

Dans une interview accordée, le 11 janvier dernier à Florent Collet, journaliste à la Dépêche de Tahiti, Fred Garbutt déclarait " des fois, j'ai envie d'être arrêté, parce que c'est fatiguant ".