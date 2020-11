Il y a 50 ans disparaissait le général de Gaulle

Les personnalités du pays et de l’Etat ont rendu hommage ce matin au général de Gaulle à l’occasion du cinquantième anniversaire de sa disparition. Un homme qui aura marqué l’histoire de France et du fenua.





DC avec communiqué Haut-commissariat •

« Le Général de Gaulle était à la fois l’espoir de 1940, le libérateur de 1944, le père fondateur de 1958, le premier Président élu au suffrage universel direct en 1962 », le haut-commissaire Dominique Sorain et les personnalités du Pays ont célébré les 50 ans de la disparition du Général De Gaulle, ce matin, à la stèle qui a été érigée en sa mémoire, près du Haut-commissariat. Un homme qui « continue à forcer l’admiration », a souligné Dominique Sorain.Pour le directeur du service territorial de l’ONAC, l’office national des anciens combattants, Philippe Leydet, le général De Gaulle est « le père de la Ve République qui reste, pour l’ensemble des Français, celui qui a su dire NON ! Non au régime de Vichy. Non au Maréchal Pétain et à l’armistice du 22 juin 1940. Souvenons-nous de celui qui, aujourd’hui encore, demeure le sauveur de notre Patrie.