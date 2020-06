Justice, le vigile piquait dans le coffre

Un ancien agent de sécurité du Musée de Tahiti a été condamné pour vols. L’homme a piqué dans la caisse et le coffre-fort du musée entre mai 2019 et février 2020. Il a comparu, ce matin, devant le juge unique et a été condamné à 4 mois de prison avec sursis. Compte rendu d’audience.



Axelle Mésinèle •

Ce n’est pas anodin, c’est l’homme chargé de la sécurité du Musée de Tahiti et des îles qui a piqué dans la caisse a fait remarquer le ministère public. Depuis le début de l’année 2019, la direction alertée par le comptable avait constaté des écarts de caisse mais pas assez importants pour penser à des vols. Ils pouvaient passer pour des erreurs humaines.Ce n’est qu’un an plus tard qu’une caméra sera installée au-dessus du coffre-fort situé dans le local des archives du musée.Et le 8 février, le vigile est filmé la nuit, s’introduisant dans les lieux et ouvrant le coffre-fort.Pour commettre ce délit, il s’est aidé de la lumière de son téléphone mais cet éclairage a aussi permis de l’identifier grâce à ses tatouages sur le bras gauche.A la barre, le jeune homme qui avait accès à tous les bureaux reconnait avoir commencé à prendre de l’argent dans la mallette du régisseur puis s’étant procuré le code du coffre-fort.Il ne se servait pas toutes les semaines mais quand il en sentait le besoin, quand les fins de mois devenaient difficiles.Le jour ou la nuit, mais toujours à l’abri des regards.La direction du musée a porté plainte et licencié son agent de sécurité en CDD. Aujourd’hui, il vit de petits boulots pour faire vivre sa femme et ses 3 enfants en bas âge.Retrouvez les explications d'Axelle Mésinèle :Toujours devant le juge unique ce matin, un homme en état de récidive a été condamné à 6 mois de prison avec sursis probatoire de 2 ans pour avoir frappé un mineur de 15 ans.Ce père de famille qui savait que son fils allait participer à une bagarre à la sortie du collège n’a pas cherché à séparer les 2 adolescents mais « par instinct paternel » a-t-il affirmé à la barre du tribunal, il a assené 3 coups de poings à l’adversaire de son fils qui avait pris le dessus. Le prévenu a aussi été condamné indemniser la victime et sa mère.