La Fondation Anavai lance une cagnotte solidaire pour Noël

Ayant constaté que les collectes de jouets et les manifestations en faveur des enfants les plus démunis ne pourront avoir lieu cette année à l’approche des fêtes en raison de la situation sanitaire, la Fondation Anavai lance une cagnotte solidaire au profit des enfants des centres d’accueil Te Aho Nui, SOS Village, Te Maru Pererau, le Fare Heimanava et du collectif Ohana.L'intégralité des dons collectés serviront à financer des sorties pour les enfants ne pouvant rejoindre leur famille mais aussi des repas de Noël, des cadeaux de Noël et des activités récréatives.