La nouvelle mairie de Teva I Uta inaugurée

Depuis des années, le conseil municipal et les administrés de Teva I Uta en rêvaient. Mercredi 28 juillet, la nouvelle mairie a été inaugurée en présence des autorités de l'Etat et du Pays. Ce bâtiment regroupe les différents services de la municipalité à travers son guichet unique.

ET/NS/TT •

Il y avait du monde ce matin pour l'inauguration de la nouvelle mairie de Teva I Uta dont beaucoup d'administrés curieux de voir ce bâtiment joli et fonctionnel. Pas comme l'ancien, ou plutôt le gymnase qui a fait office de mairie provisoire pendant 10 ans ! "L'ancienne mairie était carrément pourrie. Dans la salle des mariages, par temps de pluie, ça coule", raconte ironique Rodrigue.

©Polynésie la 1ère

La commune de Teva I Uta avait donc vraiment besoin d'une mairie digne de ce nom. Elle a coûté 412 millions cfp, financés à hauteur de 25 % soit 109 millions cfp par l'Etat. "La mairie, c'est la mairie de la population, des citoyens, il était tout à fait normal que l'Etat contribue au financement de cette opération", explique le haut-commissaire Dominique Sorain.

Bâtiment emblème

Le reste du financement est supporté par le Pays et la commune dont le maire Tearii Alpha n'est pas peu fier. Car c'est un événement rare dans la vie d'un élu. "Inaugurer une mairie dans un mandat d'élu local est un moment inédit, même inespéré. Il est très rare d'inaugurer une nouvelle mairie", déclare le premier magistrat de la commune. En plus, le tavana et vice-président du Pays a souhaité que ce nouveau bâtiment mette en avant l’histoire, le patrimoine et la culture de la commune. "Nous avons souhaité construire un bâtiment emblème de la commune où on retrouve tous les signes culturels et naturels de la commune", ajoute-t-il.

©Polynésie la 1ère

Par exemple "le bassin d’eau situé au centre de la mairie représente le slogan de la commune « Terre des sources », slogan élaboré par les élèves de l’établissement scolaire Nuutafaratea de Mataiea. Ce terme évoque les différents points d’eau de la commune tels que le lac Vaihiria, la source Vaima, le jardin d’eau de Vaipahi et les différentes rivières de la commune. La statue positionnée au centre de ce bassin, représentant une anguille et un hameçon, évoque pour sa part les légendes de la commune, à savoir la légende de Hina et la légende de Maui", communique le Pays, dont la participation se monte à hauteur de 60 % du financement .

©Polynésie la 1ère

L'autre particularité de la nouvelle mairie, c'est la mise en place d'un guichet unique. "Toutes les demandes des administrés sont centralisées ici : état-civil, service social, service technique, régie, facturation. Donc l'administré n'ira plus dans les différents services, tout est centralisé au guichet unique", détaille Eugénie Pihaatae, responsable de ce guichet unique.

Sans doute une première à l'échelle des communes.