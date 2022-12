La saga 2022 a donné le sourire à plus de 800 enfants!

750 enfants avaient déjà pu s'amuser à la presqu'île lors des grandes vacances de juillet-août. Une mini saga a aussi eu lieu pendant la seconde et troisième semaine de Noël à Arue cette fois-ci pour 80 enfants supplémentaires.

CP / HY •

La Saga n'en finit pas de donner le sourire aux enfants des quartiers et milieux difficiles. En complément de la Saga des mois de juillet et août dernier, depuis deux semaines, près d'une centaine d'enfants continuent de s'éclater sur le plan d'eau de Arue et Mahina.

La Saga 03 • ©Cybèle Plichart / Polynésie la 1ère

Il s’agit des enfants de tahiti, qui avaient déjà participé à la saga du mois d’aout. Pour rappel, lors de la trentième édition de la Saga, 750 enfants avaient été accueillis à Puunui lors des grandes vacances scolaires.

La saga 06 • ©Cybèle Plichart / Polynésie la 1ère

Le suivi permet aux travailleurs sociaux de faire un point sur l’évolution des enfants, qui souvent se montrent plus confiants sur les bateaux. Lors de ce suivi, ils sont environ 80 enfants à venir chacune des deux semaines.

La saga 04 • ©Cybèle Plichart / Polynésie la 1ère

En début de semaine, les conditions météo n’étaient pas idéales, ils ont fait du paddle, du kayak, des baignades, ou encore des visites du port. Aujourd’hui, le vent est là, avec plusieurs passages de grains. Il a même fallu « prendre un ris », c’est-à-dire réduire la surface de la voile.

La saga 07 • ©Cybèle Plichart / Polynésie la 1ère

Les enfants ont pu naviguer sur les catamarans de sport de l’école de voile d’Arue sur le plan d’eau de Matavai. Ils affectionnent les « levers de coque » ou encore, se « mettre au trapèze », ce qui donne la sensation de voler sur l’eau.

La saga 08 • ©Cybèle Plichart / Polynésie la 1ère

Parmi l’équipe pédagogique, des « aide moniteurs » comme Raiatua EBB, 20 ans, et Heiava TEINAURI, 22 ans, deux « CAE » (contrat d’accès à l’emploi) actuellement en formation pour devenir moniteurs de voile.

Heiava TEINAURI en formation pour devenir moniteur de voile • ©Cybèle Plichart / Polynésie la 1ère

Ils ont comme particularité d’avoir été eux même des enfants de la Saga. Leur premier objectif, le DFPAV, diplôme fédéral polynésien d’animateur voile. Le DFPAV est une formation exigeante, à responsabilité. Une fois le diplôme obtenu, c'est aussi une ouverture sur une rémunération.

Raiatua EBB en formation pour devenir moniteur de voile • ©Cybèle Plichart / Polynésie la 1ère

Il y a depuis le début de la Saga, une douzaine d’enfants saga qui ont fait la formation. Ils sont trois actuellement en formation. Ces formations sont organisées environ tous les deux ans.

La saga redonne le sourire • ©Cybèle Plichart / Polynésie la 1ère

Les aides moniteurs c’est un rôle qui permet de voir la motivation et de commencer à connaître le métier. La dernière formation était en 2018. Et il y en a une en cours et elle se terminera en juin avec une dizaine de participants d’autres clubs.