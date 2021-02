Les ralentisseurs sont t’ils bien aux normes ?

Webmaster •

Les ralentisseurs et les coussins berlinois sont-ils tous bien aux normes en Polynésie ? Les dimensions fantaisistes de certains ouvrages laissent rêveur. La question est d’actualité puisque que la cour administrative d'appel de Lyon, vient d’ imposer à certaines communes la destruction de leurs équipements routiers hors norme, c’est à dire ceux d’une hauteur de plus de 10 cm. Cette décision intervient après trois ans de bataille juridique entre une association et le maire d'une petite commune française. Sur le territoire, la règlementation, même vieille de 35 ans, s'applique. Aucun dos d'âne ne devrait dépasser 10 cm de hauteur, du moins sur les routes territoriales et c’est loin d’être le cas partout pour le plus grand désagrément des automobilistes.