Les personnels de la compagnie aérienne arborent d’inhabituelles touches de rose en signe de soutien aux campagnes de prévention et de lutte contre le cancer.



HYK / CM •

Octobre rose : Air France solidaire annonce la couleur

Des comptoirs d’embarquement jusqu’à l’intérieur de la cabine de l’avion, le rose est partout de sortie chez Air France. A l’occasion d’octobre rose, le personnel navigant et au sol relaie les messages de prévention et de lutte contre le cancer.Soutenue par la direction de la compagnie, cette initiative revient à l’association des hôtesses de l’air contre le cancer.Elle se traduit par des uniformes revisités, des touches discrètes ça et là, des couronnes de fleurs ou encore des flyers distribués aux passagers.