Le lycée de Papara se mobilise contre la leucodystrophie

Mata Hari Bousquet, Miss Tahiti 2019 et Hira Teriinatoofa, champion de surf, ont retrouvé le chemin du lycée le temps d’une matinée. Il s’agissait pour eux de participer à une opération de solidarité organisée par les élèves et les enseignants de Papara pour collecter des fonds afin de venir en aide aux enfants atteints de leucodystrophie. Les 1 200 lycéens ont dans un premier temps fait une dictée avant d’enfiler leurs chaussures de sport et de participer à une épreuve de course à pieds.