Accro à l’ice, il braque un revolver sur sa victime

Au tribunal correctionnel de Papeete, ce mardi matin, David, 36 ans, comparaissait pour avoir menacé un homme avec une arme sur la plage Lafayette à Arue, en octobre 2018. Il a été condamné à 6 ans de prison ferme.

Polynésie la 1ère, CF •

David a 36 ans. Celui que l’on surnomme Dalton est accroc à l'ice, comme il le reconnaît lui-même devant le juge. Ce soir du 15 octobre 2018, il menace sa victime sur le parking de la plage Lafayette avec un revolver calibre 9 pour récupérer un peu d'argent, ou d'or, car la victime possède une société de rachat d'or.



« Man, je vais tirer », dit-il à Jordan, aujourd’hui toujours traumatisé par l'affaire. David tire finalement une balle vers la mer pour l'intimider... Il récupèrera finalement 10 000 francs et un portable, et partira en cavale pendant une semaine. Quelques jours pendant lesquels il dérobera plusieurs voitures et scooters en échange d'ice.



Lors de son interpellation à Paea, les enquêteurs retrouveront des matraques, des perruques, des cagoules et des lunettes noires.



L'homme a déjà 25 condamnations à son actif. Devant les juges, il a affirmé vouloir sortir de la spirale infernale de la drogue, et dit regretter ses actes, commis sous l’emprise de l’ice.



Le procureur a requis 8 ans de prison.



La condamnation est tombée peu après midi, ce mardi : en état de récidive légale, l'homme écope de 6 ans de prison, et reste en détention. Il devra également payer 300 000 francs aux parties civiles.