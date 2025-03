11 candidats obtiennent le permis grâce à l'opération "1 permis, 1 travail"

"1 permis, 1 travail", c'est l'objectif de l'aide conventionnée par la prévention routière, la mairie de Papeete et l'association Emploi, Formation, Insertion. Cette année, 11 candidats ont obtenu leur permis de conduire. Il leur permettra d'obtenir un contrat de travail ou d'évoluer professionnellement. L'investissement de ce projet est de 3 millions de francs pacifique pour un total de 30 candidats.

Ils attendent leur permis de conduire depuis plus d’un an. Il leur permettra d’assurer leur avenir professionnel. Le rêve est devenu réalité, grâce à l’aide au permis de conduire. "J'ai eu du mal à avoir le permis auparavant, je n'ai pas pu le passer, raconte Heimanu, bénéficiaire. Financièrement, c'est assez difficile. Pour la recherche du travail, c'est un petit plus, ça aide beaucoup d'avoir le permis. J'ai eu la chance d'avoir cette aide et j'en suis très fier, très content. Ils ont subventionné totalement ma formation : le code et les cours de conduite. J'avais juste à payer les timbres fiscaux pour les examens. Au début, je travaillais juste au stock. Avec mon permis, j'ai pu passer livreur."

"C'est très important pour moi d'avoir mon permis pour pouvoir transporter nos marchandises, plats chauds et froids, explique Hinatea, bénéficiaire. Je ne serais restée que commis de cuisine. Avec le permis, je peux évoluer en tant que livreuse."

Seules les personnes suivies par l’association Emploi Formation Insertion peuvent bénéficier de cette aide au permis, qu’elles soient en CAE, CVD ou en CDD dans une entreprise. "Il y a des manoeuvres, comme pour les camions de livraison : il y a le conducteur et le manoeuvre. Et trop souvent, j'ai été abordé par ces manoeuvres qui souhaiteraient changer de catégorie, explique Rodolphe Tutairi, de l'association Emploi Formation Insertion. Pour changer de catégorie, il n'y a que le permis de conduire et on sait pertinemment que le permis de conduire est assez cher."

"J'allais au travail en scooter 125, sans permis, raconte Nicky, bénéficiaire. Au moment où je me suis fait attrapper, grâce à Dominique Bonis, j'ai pu avoir l'aide de la mairie pour pouvoir passer mon permis gratuitement. Ca m'a beaucoup aidé. Je suis tranquille sur la route, tranquille pour mes enfants, pour les emmener à l'école, ma femme à son travail...je n'ai plus rien à craindre."

Ces lauréats sont les dignes représentants de l’association de la prévention routière. Elle est à l’origine du projet "1 permis de conduire, 1 travail".

"Il y a plusieurs manières de faire de la prévention, explique Dominique Bonis, directeur de la Prévention Routière. On fait de la prévention dans les écoles, avec les adultes infractionnistes et, il y a quelques années, j'ai pensé qu'on pouvait faire de la prévention en aidant des gens méritants à obtenir leur permis de conduire. Parce que, quand on a le permis, on connaît le code."

Montant total de l’investissement engagé par l’association de la prévention routière : 3 millions de francs pacifique pour 30 candidats. 11 d’entre eux ont donc réussi. La porte est toujours ouverte pour d’autres inscriptions...