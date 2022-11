1ère édition Ta'upiti arioi i Huahine : transmettre les trésors culturels aux enfants de l'île

Hinatea Colombani et son équipe organisent du 2 au 4 novembre prochain la première édition Ta'upiti arioi pour les 135 enfants de l'île de Huahine. Au programme de cet événement culturel : ateliers, animations à destination des tamari'i pour leur permettre de retrouver leurs racines, à travers la transmission de gestes ancestraux.

Direction l'île de Huahine, du 2 au 4 novembre pour vivre la première édition Ta'upiti arioi avec toute l'équipe Arioi Centre Culturel!

Chaque année, le centre culturel Arioi Centre Culturel s'engage à valoriser la culture et la transmission à travers des actions solidaires.

135 enfants et de l'île sont attendus à la première édition Ta'upiti arioi i Huahine au "Fare Pote'e" de Maeva à Huahine.

D'après l'organisatrice, Hinatea Colombani, "l'objectif de cet évènement et de permettre à la population de Huahine de se réapproprier certains gestes et de se reconnecter à leur culture à travers les activités culturelles dispensées : Tapa, Rohipehe, 'Upa'upa, ..."

Pour valoriser et faire rayonner le patrimoine culturel polynésien, l'initiatrice du projet s'est entourée d'artistes et porteurs de messages pour ce projet: Yépo & Maud, Bizoo d'Amour, Jeff Taneri'i et Moea Tetaronia.

TA'UPITI signifie en tahitien festivités, réjouissances, fêtes publiques. On identifie bien ici la célébration de notre culture par, pour et avec notre peuple. Les 'ARIOI étaient les dépositaires des savoirs, des arts et de leur transmission. Et le crédo aujourd'hui en tant qu''Arioi des temps modernes c'est "que la culture soit COOL, pour tous et partout!".

Pour ce première édition, 135 enfants de Huahine sont attendus du 2 au 4 novembre soit 45 enfants par jour au fare Pote'e de Maeva. L'équipe prévoit d'accueillir également 40 adultes les après-midis.

Chaque participants se verra remettre un Passeport Culturel. Il permettra de valider chaque passage en atelier mais aussi et surtout de prendre des notes afin d'immortaliser cet évènement.

QUE CONTIENT CE PASSEPORT CULTUREL ?

1ère édition Ta'upiti arioi i Huahine • ©Centre culturel Arioi

LES ÉQUIPES et LES ACTIVITÉS

1ère édition Ta'upiti arioi i Huahine : • ©Centre culturel Arioi

Nous sommes heureux de réunir des artistes et des bénévoles pour préparer le projet 𝗧𝗔'𝗨𝗣𝗜𝗧𝗜 '𝗔𝗥𝗜𝗢𝗜 𝗶 𝗛𝗨𝗔𝗛𝗜𝗡𝗘 𝟮𝟬𝟮𝟮" Hinatea Colombani

Pour la réussite de ce projet, Hinatea Colombani s'est entourée d'artistes et de bénévoles connus du fenua : "durant ces trois journées, les enfants connaîtront leur histoire, leurs ancêtres ... ils seront ancrés profondément à leurs racines, à nos traditions et pourront ainsi s'épanouir pour le Fenua et notre société moderne" explique la directrice du centre Arioi.

DEMANDEZ LE PROGRAMME !