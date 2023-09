Mercredi 27 septembre à 19h30, votre émission "1ère Ligne", présentée par Lucile Guichet-Tirao, sera consacrée au nucléaire

Service communication ; SD •

Animée par Lucile Guichet, l’émission donne la parole à ceux qui font l’actualité : autour d’un auteur et d’une personnalité de la société civile, puis d’un face-à-face entre deux invités, on décrypte, on change de regard, on bouge les lignes et on les écrit, sur le front de l’actualité polynésienne. Le tout, éclairé par un reportage anglé.

1ère Ligne : nucléaire, faut-il tourner la page ? • ©Polynésie la 1ère

Spécial nucléaire - Les oubliés de l'atôme de Suliane Favennec

Ce documentaire, ce sont les témoignages de Hinamoeura Cross, militante atteinte d'une leucémie, de Raphaël, qui a survécu à un cancer de l'os ou encore de Mahine, née avec une anomalie génétique.

Les images d'archives montrent l'effroyable ampleur des essais nucléaires. 193 au total, entre 1966 et 1996 à Moruroa et Fangataufa.

©polynesie

Ne manquez pas "1ère Ligne: nucléaire, faut-il tourner la page ? , c'est mercredi 27 septembre à 19h30.