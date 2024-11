Deux mille jeunes protestants rassemblés à Arue

Tous les deux ans, c'est le grand rendez-vous de la jeunesse protestante. Cette année, le rassemblement du premier arrondissement s'est tenu au stade Boris Léontieff d'Arue du 08 au 10 novembre. Environ deux mille jeunes issus de différentes communes de Polynésie ont passé trois jours ensemble.

Tuaro Maohi ou quand les sports traditionnels tissent des liens entre deux mille jeunes protestants ! Parmi les fidèles invités, des habitants de la perle du Pacifique comme Sandro Vahimarae et Dave Tetuanui, membres de la paroisse Vavau de Vaitape. « Ça fait beaucoup d’émotions de voir beaucoup de jeunes rassemblés ici » lance Sandro, heureux de partager ce moment de cohésion et de se faire de nouveaux amis.

Les jeunes n'ont pas le temps de s'ennuyer et peuvent même jauger leur niveau : « ce matin on a commencé par le crossfit, on a gagné. Après, on est partis au hoeraa vaa. On est arrivé premier aussi. Et on est venus au timau raau. On a gagné aussi ça. Et là on vient juste de finir le patia fa » relate Dave.

Un grand rendez-vous pour les protestants

Tous les deux ans, ce rassemblement est le grand rendez-vous de la jeunesse protestante. Ils se sont réunis durant trois jours pour mieux se connaître et partager leur foi avec au programme, culte et activités sportives en tout genre.

L'objectif c'est surtout de bouger, s'amuser et favoriser la cohésion sociale. • ©Hubert Liao / Polynésie la 1ère

Pour Tepunavaihere Rereao, de la paroisse de Hitiaa o te Ra, « l’objectif n’est pas de gagner, c’est de faire des rencontres. (...) Ce sont des nouvelles têtes à chaque fois ». La jeune fille de douze ans ne manque pas un seul de ces rassemblements où sont présents des jeunes de diverses communes de la Polynésie. « Il y en a qui viennent de Bora, de Arue, de Pirae, Mahina et nous, Hitiaa o te Ra : Mahaena, Hitiaa, Tiarei et Papenoo. Et Tevaitai : Faaone jusqu’à Tautira » liste Teheiura Teuira, âgée de 15 ans.

Les jeunes moins intéressés ?

Cet événement de l’Église protestante Maohi nécessite un an de préparation. Une partie des hébergements, le matériel logistique, comme les chapiteaux, les tables et les chaises sont issus des demandes d’aides au Pays et à la commune d’Arue.

Si le président du premier arrondissement de l’Eglise Protestante Maohi, Rumia Avaemai, constate un « déclin sur le nombre de jeunes participants », il s'évertue tant bien que mal avec les autres organisateurs à se « mettre à jour et proposer des activités qui plaisent à tous » pour attirer les jeunes. L'objectif étant avant tout de véhiculer « des valeurs » et notamment, « le respect de l’un et de l’autre ».

Les jeunes protestants des deuxième et troisième arrondissements étaient également réunis à Papara et Moorea. Le rassemblement est organisé à la période de l’armistice, symbole de paix.