Affaire Sarah Nui : 13 ans de prison confirmés pour Maitai Danielson

A la cour d’appel, ce jeudi 15 avril 2021, les magistrats ont décidé de confirmer les peines prononcées par le tribunal correctionnel. « Il est évident que monsieur Danielson se pourvoira en cassation dans la mesure où les preuves ne sont pas établies dans cette affaire » lâche son avocat. Si la peine de prison a été confirmée, la cour d’appel a estimé que l’état de récidive n’était pas établi et a requalifié la prévention en importation illicite de stupéfiants.

James Law avocat de Maitai Danielson

« Ça fait partie de la vie judiciaire » déclare Vincent Dubois avant de reconnaître que « c’était un dossier compliqué et lourd et les prévenus avaient des éléments à charge contre eux ». Heiarii Tepea, soupçonné d’être un gros importateur d’ice à Huahine, était absent ce matin, son avocat, maître Vincent Dubois, a décidé de faire une déclaration de pourvoi à titre conservatoire en attendant la décision de son client.

Vincent Dubois avocat de Heiarii Tepea

Arava Boyer, une mule, a quant à lui vu sa peine de 4 ans de prison dont 2 avec sursis également maintenue. Il avait demandé la restitution de sa maison, il n’a pas non plus obtenu gain de cause sur cette confiscation.