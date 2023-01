Alcool au volant : ne prenez pas la route

Pour éviter les drames sur la route, les forces de l'ordre ont renforcé les contrôles un peu partout en Polynésie le 31 décembre. À Tahiti et Moorea, gendarmerie, police nationale et police municipale se sont postés à plusieurs endroits stratégiques pour décourager les comportements dangereux et éviter de surcharger les services du CHPF.

Les contrôles routiers se mettent en place et vont tourner tout au long du week-end à plusieurs endroits, avec un renforcement le 31 décembre. Plus de 200 agents des forces de l’ordre étaient d'ailleurs mobilisés à Tahiti le soir du réveillon. Objectif : dissuader et sanctionner les chauffards ; tolérance zéro sur les routes en ce week-end festif, pour éviter de nouveaux décès. Car l'année 2022 a été particulièrement meurtrière, avec 35 morts sur les routes.

"Il y a eu ces 35 tués, mais il faut aussi penser à tous les blessés et toutes les familles endeuillés. (...) On sait que traditionnellement, le 31 décembre est un week-end de fêtes avec beaucoup de consommation d'alcool, donc oui, c'est un week-end à risques. On sait malheureusement en Polynésie, que l'alcool est la première cause d'accidents de la route, donc très clairement, il y a une vigilance très particulière", détaille Emilia Havez, la Directrice de cabinet du Haut-commissaire.



Dès le début de la soirée, sept personnes ont été contrôlées positives à l’alcool, en ville, à Pirae et à Faa'a.