Alerte poissons pierre à Moorea

Des poissons pierre ont été repérés dans la zone de Haumi, à Moorea-Maiao. La commune met en garde les habitants en cas d'activités bord de mer. La piqûre du nohu peut être mortelle

Les Polynésiens le savent bien : la piqûre du nohu fait très mal et peut être mortelle si elle n'est pas prise en charge à temps. Ces poissons venimeux peuvent se camoufler dans les zones caillouteuses, près des coraux, et sous le sable. Après Mataiea en octobre dernier, c'est à Moorea que le spécimen a été repéré, dans la zone de Haumi, qui est donc à éviter.

Dans une publication sur les réseaux sociaux, la commune met en garde les habitants. Le dimanche étant particulièrement propice à la baignade et aux sorties en mer, il est conseillé de garder ses chaussures aux pieds pour limiter le risque de piqûre, et "d'éviter de marcher pieds nus sur les rochers et les fonds sableux."

En cas de piqûre, la commune recommande de :