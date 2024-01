Ceux qui ne s'arrêtent pas de travailler même pour le nouvel an

La sobriété était de mise pour les travailleurs du réveillon. DJ, serveurs et vigiles étaient à l'œuvre... Et pour assurer notre sécurité, les pompiers et les urgentistes étaient sur le qui vive !

Kaline Liénard / Sandro Ly (mise en ligne : Mereini Gamblin) •

Pour assurer le spectacle au réveillon de la St-Sylvestre, ils sont sur leur 31. La fête bat son plein sur les toits de Papeete : barman, DJ et serveurs…une dizaine d'employés pour 300 clients attendus ce soir du 31 décembre.

Un étage en dessous, l'ambiance est plus calme avec une centaine de convives attablés. Mais le rythme est tout aussi effréné pour l’équipe du restaurant. « La plupart a accepté de jouer le jeu, on a pas mal tourné (...). On a toujours des extras qui travaillent pour la sécurité de l'hôtel » révèle Christophe Larme, directeur du restaurant.

Des vocations

À Faaa, les cinq sapeurs-pompiers de garde sont prêts à intervenir à tout moment. Le véhicule de premier secours est le plus sollicité en cette dernière nuit de l’année. Ce sont souvent des interventions pour calmer les bagarres...et avec la consommation excessive d’alcool et ou de stupéfiants en ce soir de réveillon, il y en a forcément qui finissent aux urgences de l’hôpital. « Il y a des moments difficiles...c’est bien d’être en équipe. On n'est pas avec nos familles mais on est là pour rendre service » livre Tony Tekuataoa, chef de service des urgences.

Peu importe le métier, ils se dévouent corps et âme pour offrir aux autres un réveillon inoubliable et les prémices d’une bonne et heureuse année.

Ia ora na i te matahiti api !