Chiens tueurs : six prévenus à la barre

Une salle d’audience aux allures de chapelle et un jugement dernier qui se termine, enfin... À la barre du tribunal correctionnel, les trois propriétaires de chiens jugés pour homicide involontaire et trois autres personnes jugées pour avoir aidé l’un des maîtres à laver son chien après les faits.

Des faits qui remontent au mois de mai 2020. Une femme âgée de 87 ans effectue sa marche matinale habituelle au stade de JT lorsqu'elle est sauvagement attaquée par cinq chiens. Il s'agit majoritairement de molosses de race pitbull et bull terrier.

Des témoins, qui jouaient au tennis à proximité, avaient bien tenté de la secourir, avant d’être à leur tour attaqués par les chiens. C’est finalement l’intervention de la police municipale avec leur véhicule qui a fait fuir la meute. Mais, pour l'octogénaire, il est trop tard. Elle décède sur les lieux. Pour la famille endeuillée, c’est une blessure qui ne cicatrisera sans doute, jamais...

"Je pourrais jamais oublier. À 7h, ma soeur m'appelle pour me dire : maman est décédée, elle est partie ! Mais comment ça ? Elle faisait sa marche ! On n'aurait jamais pensé qu'une meute de chiens... Que jamais plus cela se passse, il faut que les politiques se réveillent, qu'on soit plus sévère. On aime les animaux, ça fait partie de notre vie, on a grandi avec mais ça ne permet pas aux chiens d'attaquer et de tuer les gens comme ça".