Congrès des maires à Paris : le foncier et la vie chère au cœur des discussions

Le congrès des maires s'est ouvert ce lundi, en région parisienne. 126 élus polynésiens ont fait le déplacement. La première journée, consacrée spécialement consacrée aux outremers, a permis d'aborder le foncier et la vie chère.

DG/DRK/LG •

Début du 105e Congrès des Maires de France et présidents d'intercommunalité, ce lundi 20 novembre, au Palais des Congrès d'Issy-les-moulineaux, aux portes de Paris.

Près d'un millier de maires et d'élus sont venus de tous les territoires d'outremers pour cette journée d'ouverture spécialement consacrée aux outremers.

Une matinée dont le coup d'envoi est donné par David Lisnard, le président de l'association des maires de France.

La Polynésie s'est déplacée en force : 126 élus, dont 20 maires, venus de l'ensemble du territoire.

Au programme de cette matinée : des débats sur deux thèmes centraux, la vie chère et le foncier. Deux sujets qui prennent une dimension particulière en outre-mer. "Le foncier est un sujet permanent, rappelle le maire de Bora Bora, Gaston Tong Sang. Surtout l'accès des jeunes couples à la propriété foncière pour démarrer la construction de leur logement."

Sur les atolls, les problèmes liés au foncier prennent d'autres formes. "Aujourd'hui, tu as des terrains qui se retrouvent dans la mer et, en plus, ça touche aussi notre nappe phréatique, explique Tahuhu Maraeura, maire de Rangiroa. Aux Tuamotu, on utilise beaucoup l'eau de la nappe phréatique."

Cette journée est aussi une occasion unique de se rencontrer entre élus, précise le maire de Punaauia, Marcelin Lissant : "Ce qui est intéressant ici, c'est de partager les expériences des uns et des autres. Et pour nous qui connaissons les mêmes problèmes, la disponibilité foncière, mais également la vie chère et les questions de la biodiversité."

Cette journée consacrée aux outre-mer s'est poursuivie au Sénat, où les élus ont été reçus par Gérard Larcher, avant de rencontrer ce mardi, Yaël Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée Nationale.