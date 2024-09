Corps retrouvé à Mahina, aucune piste n'est écartée

Le corps sans vie d’un jeune homme de 15 ans a été retrouvé lundi 16 septembre, au pied d’une falaise à Mahina. Il était porté disparu depuis quatre jours. Une enquête est en cours et, pour l’heure, aucune piste n’est écartée. Dans le quartier du jeune homme, l'émotion est vive.

Qu’est-il arrivé à Manoa, 15 ans ? Porté disparu depuis vendredi 13 septembre, sa famille et les gendarmes sillonnaient les quartiers de Tahiti. Mais lundi 16 septembre, son corps aurait été retrouvé par un promeneur au pied de la falaise Tapahi, à Mahina, à 6 mètres en contrebas de ce lieu fréquenté. Il n’a pas encore été identifié formellement, mais ses vêtements apportent une très forte présomption.

"C'est un endroit où les jeunes se rassemblent, quand on arrive le soir, on les fait partir. Ils sont surtout là pour manger. Après ce n'est pas la première fois que nous avons des cas comme ça" Aa Oopa, chef adjoint de la police municipale de Mahina

Dans son quartier de Mahina, l’émotion est vive et ses proches attendent des réponses. Pour l’heure, aucune piste n’est écartée : la chute accidentelle, le suicide ou l’intervention d’un tiers. Son téléphone portable a été retrouvé au fond d’une vallée et doit être exploité par les enquêteurs. Son vélo électrique, avec lequel il se déplaçait, est toujours recherché. Il n’était plus sur les lieux du drame.

"Il y a eu beaucoup d'amis qui ont été véhiculés avec un vélo électrique qu'on n'a toujours pas retrouvé. Chacun émet des hypothèses de son côté mais tant qu'on n'a pas le résultat de l'autopsie qui va déterminer une fois pour toute ce qu'il s'est passé à Tapahi ce jour-là, c'est difficile aujourd'hui d'émettre des hypothèses" Damas Teuira - maire de Mahina.

L’autopsie doit avoir lieu mercredi 18 septembre. Elle permettra de confirmer l’identité de la victime avec certitude et peut-être de lever le voile sur les circonstances de son décès.