Crise politique à Papara : les éboueurs pour l'instant pas payés

A Papara, c'est un peu la foire d'empoigne au sein du conseil municipal. La maire Sonia Taae n'a plus de majorité. Résultat : ses délibérations sont rejetées...dernière en date, celle du budget annexe destiné à payer 11 agents communaux...l'Etat est appelé à intervenir.

ET/H.Hoata •

"On nous a menti, je ne sais pas comment il faut dire, ça fait mal, c'est la première fois à Noël que ça fait ça", dit en larmes cet agent communal de Papara. 21 ans de bons et loyaux services, et pourtant il se retrouve aujourd’hui dans cette situation difficile.

Comme lui, il serait 10 à ne pas avoir été payés en ce mois de décembre. Ce que déplore Christelle Lecomte, vice-présidente de la Cosac :

Christelle Lecomte

Une situation d’autant plus compliquée que certains agents concernés semblent avoir reçu une partie de leur salaire. "J’ai rencontré des agents, surtout un que je connais très bien. Je lui ai posé la question: est-ce que tu as été payé ? Oui, y'a pas de souci. Et entretemps, il y a l'épouse d'un employé qui m'a dit qu'il a touché la moitié, le 23 décembre le lendemain de notre conseil municipal", explique Norma Poetai, conseillère municipale de Papara.

La mairie de Papara. • ©Polynésie la 1ère

Justement au sein du conseil municipal de Papara, les camps s’opposent quant à savoir qui est responsable de ce problème. "Ils n'ont pas regardé qu'ils [les éboueurs] ont leur famille, ils ont regardé tavana qui est là, ils ne sont pas d'accord avec elle, je n'ai plus la majorité aujourd'hui", déplore Sonia Taae, maire de Papara.

Payés la semaine prochaine ?

"Si à l’heure actuelle il y a un souci au niveau du conseil municipal, c'est qu'il y a eu un manque de respect par rapport aux élus. Les élus qui ont quitté le groupe, qui sont venus nous rejoindre", ajoute Norma POETAI.

Sonia Taae, la maire de Papara, n'a plus de majorité. • ©Polynésie la 1ère

Selon la tavana, les agents devraient être rémunérés au cours de la semaine prochaine. "La solution, j'ai été voir le haut-commissaire, il y a des solutions, il y a de l'argent, on peut les payer", précise Sonia Taae.

En attendant, une rencontre est prévue entre la tavana et les représentants syndicaux, lundi matin à 7h30 à la mairie de Papara.