Des nouvelles des triplés de Moorea

L'histoire des triplés de Moorea a commencé le 16 avril dernier. Début mai, vous avez pu faire connaissance de leurs parents, Krystal et Grégory. Nous avions relayé la joie mais aussi la détresse de ce couple de Moorea, désarmé face à la naissance de trois enfants en même temps. Cinq mois plus tard, comment se portent leurs bébés et comment s’organise la petite famille ? Elle nous l'a raconté fin septembre, lorsque nous leur avons rendu visite dans la baie de Opunohu.

Il est loin le temps des couveuses et des soins hospitaliers. Les triplés ont bien grandi. Kimi, Grégory et Trinity peuvent compter sur l'organisation de leurs parents. Cinq à sept repas par jour, que vous multipliez par trois. Au total depuis la naissance, Krystal et Grégory ont préparé plus de 3000 biberons à leurs bébés.

Malgré la fatigue, cette mère courage relativise. « Les nuits ça va mieux. Après y a la petite qui mange moins que les deux autres. Du coup elle se réveille plus souvent que les deux autres. Et quand elle se réveille, elle réveille tout le monde. »

Dans leur petit fare, niché au pied de la vallée d’Urufara, le couple l’a bien compris. L’adaptation est le maître mot. De temps en temps, Krystal et Grégory s’octroient un petit bain, dans la rivière derrière la maison. L’occasion de prendre l’air et un peu de recul, sur cette vie de parents de triplés. Car Krystal l'admet, au quotidien « c’est difficile aussi, même pour le couple. Ça remet en question. Des fois on se prend la tête on va pas se mentir. » Son compagnon Grégory renchérit en rigolant : " On perd la tête oui ! » Krystal poursuit en confiant: « Des fois on dort presque plus. La dernière fois on a pas dormi pendant une semaine. Au bout d’une semaine...» Krystal n'a pas le temps de finir sa phrase que Grégory la termine : « Ça clashe. » Ils s'esclaffent tous les deux en échangeant un regard complice.

Rapidement connus sur les réseaux sociaux, les triplés ont reçu des dons, tels que des cartons de vêtements. Parrainés par des entreprises et des associations, les parents se sont vus offrir les couches, les bouteilles d’eau et les boîtes de lait. Accompagnée des services sociaux, la petite famille vit avec le strict minimum. Pour ce qui est de l'avenir, Grégory y réfléchit. « Là j’aimerais attendre encore quelques petits mois, le temps qu’ils grandissent encore peu. Et puis après peut être essayer d’alterner avec des mi-temps. Comme ça soit c’est moi, soit c’est Krystal. Mais pour l’instant, comme on a du soutien alors du coup ça nous permet d’être H24 à la maison. Et puis on espère que ça durera le plus longtemps possible. »

Se serrer les coudes pour apporter l’essentiel à leur triplés, mais aussi à leurs enfants nés d’unions précédentes. Pour Krystal et Grégory, la priorité est familiale. Le reste viendra après, et le plus tard possible.