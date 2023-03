Enchères Marie Ah You : un événement exceptionnel pour les férus de mode

Un an et demi après la fermeture de la boutique Marie Ah You, 2 000 pièces étaient proposées aux enchères à l'ancienne boutique du front de mer, le samedi 4 mars. Plus de mille articles ont été liquidés et une deuxième vente aux enchères est prévue prochainement pour écouler les derniers stocks.

Mereini Gamblin •

Imaginez des lots de dix robes Marie Ah You à seulement 5 000 francs...cela ne signifie peut-être rien pour vous mais pour les habitués de l'enseigne et les connaisseurs en matière de mode, c'est presque le rêve d'une vie !





Une trentaine de participants aux enchères le 4 mars, assurées par Me Laura Chevallier, commissaire-priseur. • ©MG / Polynésie la 1ère



Une histoire, un symbole

Mama Temaeva connaissait bien Marie Ah You. À l'époque, elle vendait du poisson au marché de Papeete et gagnait 2 000 francs par jour. Elle a longtemps admiré les robes en vitrine, jusqu'à ce que Marie Ah You propose de lui en vendre une à crédits. Temaeva a ainsi pu s'offrir sa première robe de la marque en remboursant petit à petit.

Des décennies après, la doyenne n'a pas oublié. Ce matin, elle s'est naturellement rendue à la vente aux enchères avec ses enfants. Vêtue d'une longue robe verte locale et coiffée d'un chapeau, Temaeva s'est apprêtée pour l'occasion... La dame a admiré une dernière fois les créations de Marie Ah You dans la grande boutique du front de mer, ouverte dans les années 60 et désormais close.

Mama Temaeva Tunutu • ©MG / Polynésie la 1ère



Une page se tourne. Car c'est décidé, les enfants et petits-enfants ne prendront pas la relève. Plus d'un an après le décès de l'iconique styliste, les héritiers ont finalement opté pour la vente aux enchères et la cession du bail. "Ce n'est pas Marie Ah You sans ma grand-mère" a confié son petit-fils, Christopher Ly.

Mille articles vendus, une deuxième vente prévue

Deux milles pièces ont donc été proposées aux enchères ce samedi, des colliers de coquillages à 4 000 francs au lot de 95 chemises hommes à 28 000 francs. La trentaine de participants a d'abord pu voir les vêtements avant d'enchérir, à partir de 9 heures.





Chemises hommes Marie Ah You aux enchères. • ©MG / Polynésie la 1ère



Eleonora, âgée d'une vingtaine d'années, a acheté pour 30 000 francs de vêtements qu'elle a dû charger dans sa voiture en plusieurs fois. "À ce prix-là, on n'hésite pas !" a-t-elle dit, enthousiaste.

Sumia, quant à elle, avait déjà identifié son lot contenant plusieurs robes cousues par Marie Ah You. Elle, qui travaille dans le domaine de la mode, considère Marie Ah You comme "la Coco Chanel de Tahiti. C'était une grande dame, quelqu'un d'exceptionnel quand tu aimes la couture."

Tous récupèrent leur(s) lot(s) avec bonheur ! • ©SL / Polynésie la 1ère

Une bonne moitié des lots ont été achetés. Une deuxième vente aux enchères est prévue au mois d'avril pour liquider les derniers stocks. Cette fois, le matériel comme les machines à coudre ou les mannequins seront également mis aux enchères.