Encore 65 hectares de terres restitués à des familles de Rurutu

33 ancêtres originaires de Rurutu enfin propriétaires de 68 terres présumées domaniales d'une surface totale de 65 hectares. Les tupuna étaient représentés ce matin par leurs descendants lors de la signature de titrement qui s’est tenue ce mercredi à la Présidence.

Depuis la loi de Pays du 29 janvier 2020 qui organise la procédure exceptionnelle et temporaire de titrement de terres à Rurutu et Rimatara, c’est la 3ème fois que le Pays rétrocède des terres aux habitants des Australes.

Un communiqué rappelle que "le gouvernement s’y était engagé. Le président du Pays et le ministre en charge du Domaine s’étaient déplacés sur les îles Australes en mars et en avril derniers, afin de procéder à la cession gratuite de 96 hectares à la population de Rurutu, et 26 hectares à celle de Rimatara.

Après ces premières vastes opérations, ce sont près de 65 hectares qui ont été remis ce matin aux familles de Rurutu habitant à Tahiti. Très attendues et de longue date par les familles, ces titrements de terres sécurisent et scellent la légitimité des familles de ces îles dans leur droit foncier.

Dans la signature apposée par le président Fritch et les futurs propriétaires sur les documents de titrement, un engagement interdit la vente du foncier durant 30 ans. Les seules ventes foncières autorisées sont celles opérées à l’intérieur de la famille. Cette mesure de protection foncière garantit ainsi la propriété indigène et empêche la spéculation. Une disposition voulue par le gouvernement et bien comprise et acceptée par les familles".

Teddy Walker, âgé de 34 ans fonctionnaire de l’Education nationale, est satisfait de réaliser le rêve de sa défunte mère qu’il représentait.

Ecoutez-le :



1 500 terres au total sont prévues d’être restituées aux habitants de Rurutu et de Rimatara. A ce jour, 200 terres ont été rendues à leurs ayants-droit gratuitement sans frais d’enregistrement.