Le futur représentant de l'Etat en Polynésie s'appelle Dominique Sorain, et il devrait faire ses premiers pas en tant que haut-commissaire au début du mois prochain. Actuellement à Mayotte, et auparavant à la Réunion, où il représentait l’Etat, Dominique Sorain, 64 ans connait déjà le fenua pour y avoir séjourné à titre privé en 2003 et 2006.Le nouveau haut-commissaire a été directeur de cabinet de la ministre des outremers Annick Girardin, puis secrétaire général au ministère de l’agriculture et de la pêche. Passionné de l’outre-mer, ce matin, notre antenne radio vous propose l’interview exclusive du haut-commissaire depuis Mayotte.Dominique Sorain mettra toute son expertise au service de la Polynésie.