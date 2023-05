Favoriser l'inclusion des 50 000 Polynésiens en situation de handicap dans la société

C'est le grand défi de la Présidence. Le Pays s'engage notamment pour l'insertion professionnelle et l'accessibilité. Deux grandes difficultés pointés du doigt au quotidien par les principaux concernés.

Polynésie la 1ère (MLSF), Shiquita Darrouzes et Marcel Bonno •

Le Pays s'engage pour une société plus inclusive en Polynésie française. L'objectif est de changer les regards sur les personnes en situation de handicap. Elles sont plus 50 000 sur le territoire selon le gouvernement à rencontrer des difficultés au quotidien.

22 associations de Tahiti, Moorea et de Nouvelle-Calédonie étaient invitées, vendredi matin à la Présidence de Papeete, pour la restitution des travaux de la 6ème édition des journées polynésiennes du handicap.

Des échanges notamment autour de l'insertion professionnelle et de l'accessibilité. Deux domaines dans lequels de gros efforts restent à faire.

L'insertion des handicapés dans le monde du travail. • ©polynesie La1ere

Diego Tetihia était l'invité du journal, vendredi soir. "Ça avance tout doucement en termes d'emploi pour les personnes en situation de handicap. Mais le souci pour nous est l'accesssibilité dans les bâtiments et le transport", explique le président de l'association Mata Hotu.