Festivités riment avec contrôles routiers en ce long weekend de Pâques

Depuis le début de l’année, sept tués sur huit étaient des conducteurs de deux-roues. Vitesse, alcool ou dépassements interdits sont à l’origine des accidents. Les services de l’Etat et du Pays organisaient hier jeudi, à la veille du long weekend pascal, une vaste opération de contrôle routier sur des axes stratégiques de la cote est. Au total, 108 infractions révélées dont la majeure partie pour téléphone au volant.

Caroline Farhi / Raihei Nadjarian / Mirko Vanfau (mise en ligne : Kaline Lienard) •

La tolérance zéro en pleine action sur la côte est de Tahiti : l’opération coup de poing menée par les autorités à la veille d’un long week-end vise à changer des comportements à risque.

"Quand on analyse les accidents mortels, à chaque fois, on constate qu'il y a des mauvais comportements, parfois plusieurs en même temps, qui conduisent à des drames. Et ces drames derrière, bien sûr, ils touchent la personne de l'accident qui est au cœur de ce drame. Mais ça touche aussi toutes les familles, l'environnement et finalement c'est toute la société qui est impactée" résume Emilia Havez, directrice de cabinet du Haut-commissaire de la République en Polynésie française.

34 morts sur les routes de Tahiti en 2023, c’est sensiblement moins que l’année record de 2022 mais c’est trois fois supérieur à l’hexagone. D’où une répression accrue depuis le début de l’année, comme l'explique le colonel Grégoire Demezon, commandant de la Gendarmerie : "La gendarmerie a procédé à 4.500 verbalisations en trois mois. Ça fait 1.500 verbalisations par mois, soit 50 verbalisations par jour. Donc on a un angle extrêmement répressif pour faire changer les comportements."

Les embouteillages occasionnés par le contrôle n’ont pas empêché les noctambules de célébrer comme il se doit une veille de jour férié. Parmi les plus fêtards, quelques vaillants capitaines de soirée bien décidés à éviter le pire sur la route. "J'aime bien que mes amis rentrent en sécurité, que moi je puisse contrôler un peu et être sûr que tout le monde rentre sain et sauf chez eux. Je ne vais pas faire de folies, je vais y aller doucement " déclare l'un d'entre eux. "Comme la plupart de mes amis sont des buveurs d'alcool, je suis obligé de faire ça pour eux. Y a des moments où ils me demandent si je peux les conduire et quand je suis libre je les conduis là où ils veulent, après je les ramène chez eux" affirme un autre homme.

307 dépistages d’alcoolémie et 21 dépistages de stupéfiants ont été effectués la nuit dernière par les forces de l’ordre. Au total, 108 infractions ont été révélées, dont :

- 33 téléphones au volant

- 5 défauts de permis de conduire

- 1 conduite sous stupéfiants

- 3 infractions pour transport sans dispositif de retenue

- 5 modifications de 2 roues

- 190 grammes de cannabis saisis et découverte de 550 00 Fcfp en liquide, qui entraîneront des investigations complémentaires.