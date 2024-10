Bilan des soldes : "on sent une baisse de pouvoir d'achat"

La deuxième période de soldes s'est tenue du 25 septembre au 13 octobre. Les commerces proposaient jusqu'à -70% de réduction sur les prix mais voilà, les Polynésiens n'ont pas acheté beaucoup plus qu'en temps normal.

La deuxième période de soldes touche à sa fin. Jusqu'à demain dimanche les commerçants de Tahiti proposent des promotions exceptionnelles — autant dire que ce samedi était le dernier jour pour en profiter. Objectif : dynamiser les ventes et écouler les stocks avant la fin de l’année.

Le textile a toujours la côte mais après la rentrée scolaire et avant la paye, le consommateur moyen priorise toujours l'essentiel. Sauf en cas de "coup de cœur" pour certaines clientes ! Deux semaines et demi après le début des opérations, c'est plutôt calme dans les magasins ce samedi, "peut-être à cause de la rentrée" estime une commerçante. "Il ne faut pas non plus se leurrer, on sent quand même une baisse d'activité et de pouvoir d'achat. La priorité c'est la nourriture au lieu de l'habillement. C'est du plaisir, pas une nécessité" jauge une autre vendeuse.

Certaines clientes n'achètent qu'en période de soldes. • ©Jérôme Lee / Polynésie la 1ère

Plusieurs commerces ont profité du dernier jour pour brader les prix et proposer jusqu'à 80% de réduction. "C'est plus intéressant qu'en dehors des périodes de soldes" admet tout de même un quinquagénaire qui vient de faire une bonne affaire.

Certains acheteurs ne font les boutiques qu'en période de soldes, d'autres considèrent que les réductions ne sont pas suffisamment significatives. À l’ère du e-commerce, les clients sont également nombreux à commander sur internet. Cette pratique pourrait bien mettre en péril les commerces de proximité.

Pour se faire plaisir sans attendre les soldes, il y a aussi la solution des marchés aux puces.